Москва, 11 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Средняя доходность по депозитам в крупных российских банках в августе достигла 5,3%. Таким образом, ставки вернулись к уровню конца 2019 года, когда начиналась пандемия коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Банковские счета

«С начала августа индекс FRG100, рассчитываемый путем анализа 450 вкладов более чем в 50 российских банках и отражающий среднюю доходность вкладов сроком до года, поднялся на 0,16 п. п. Такого заметного роста за декаду не наблюдалось с ноября 2018 года.

Повышение ставок по вкладам это, прежде всего, реакция на повышение ключевой ставки Банка России с 5,5% до 6,5%. Однако ставки по депозитам до сих пор отрицательные в реальном выражении, то есть ниже инфляции, которая составила в годовом выражение 6,5%.

Сейчас инфляция равна ключевой ставке. Вероятно на конец 2021 года ключевая ставка будет 7−7,25%. Т. е. процентные ставки по вкладам будут выше и сравняются с инфляцией. Продолжится отток денег с вкладов на фондовый рынок.

Тенденция изменится только если ставки по вкладам совпадут с дивидендной доходностью акций. Последняя равна 8%.

То есть ключевая ставка Банка России должна составить 8,5−9%. Это в теории возможно, но очень маловероятно. Лоббизм заемщиков силен», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитической компании Frank RG, в августе ставки по депозитам в крупных банках РФ начали резко расти и фактически вернулись к допандемийному уровню.

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