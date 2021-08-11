Киров, Калужская область, 11 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Верховое болото Бережковское», сообщили 11 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Особо охраняемая природная территория регионального значения «Верховое болото Бережковское».

Работа, которую проводит профильное министерство для сохранения памятников природы, соответствует одному из главных приоритетов национального проекта «Экология». Площадь природного комплекса «Верховое болото Бережковское», который находится в Кировском районе, составляет почти 562 гектара. Единая гидрологическая система этой особо охраняемой природной территории состоит из нескольких заболоченных участков. После прекращения торфоразработок болото восстанавливается, став одним из наиболее ценных местообитаний для птиц водно-болотных угодий области. В его границах зарегистрированы около 250 видов животных и растений.

«Здесь встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу Калужской области. В их числе — вейник незамеченный и вейник пурпурный, осока топяная, пушица стройная, росянка круглолистная, подбел обыкновенный, хамедафна обыкновенная, пузырчатка малая, поганка черношейная, широконоска, журавль серый, поручейник, синица хохлатая и лесной нетопырь. Для местных жителей важное значение имеют ягодные кустарники и лекарственные растения. По мнению биологов, эти места с высоким уровнем биоразнообразия напоминают живописные болота северо-запада России и Карелии», — отметил профильной министр Владимир Жипа.