Бразилиа, , 14:57 — REGNUM Бразильский президент Жаир Болсонару потерпел 11 августа поражение в законодательном собрании страны, не сумев добиться перехода нынешней избирательной системы на бумажные бюллетени, сообщает BBC.

Предложение не набрало большинства в три пятых, необходимых для внесения поправки в конституцию. Так, поправка к конституции, направленная на изменение системы, была одобрена лишь 229 из 519 членов нижней палаты Конгресса, тогда как для ее одобрения нужно 308 голосов.

Болсонару, который планирует баллотироваться на второй срок в следующем году, говорит, что нынешняя система дает возможность для мошенничества. Со своей стороны, избирательный суд отклонил обвинение как «дезинформацию».