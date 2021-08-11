Нью-Дели, 11 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Из-за сошедшего на автомобильную дорогу в северном индийском штате Химачал-Прадеш оползня под завалами оказались 40 человек. Об этом 11 августа сообщает газета The Indian Express со ссылкой на источники.

Знак Оползень

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По словам представителя местных властей, под вызванными оползнем завалами оказались несколько транспортных средств и в том числе автобус с 40 пассажирами, направлявшийся в столицу штата Шимлу.

Также уточняется, что в данный момент экстренным службам удалось вызволить из-под завалов пять человек и поисково-спасательная операция продолжается, однако ее проведение затруднено камнепадом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жителей и гостей Республики Алтай предупредили об опасностях прохождения высокогорных маршрутов из-за камнепадов и селей.