Москва, 11 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Центральный Банк России 23 июля резко повысил ключевую ставку до 6,5% (с 5,5%). За последние семь лет — это самое серьезное повышение — сразу на 1%. С учетом внешнего и внутренних факторов, инфляционное давление продолжится, и соответственно, цикл повышения на этом, скорее всего, не закончится. До конца 2021 года ЦБ может еще не один раз применить основной свой инструментарий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик группы компаний CMS Денис Тодоренко.

Банковское дело: копейка к копейке — миллиард

«Восстановление общей деловой активности в основных экономических центрах и роста мирового ВВП привело к росту цен буквально на всё — от энергоносителей и еды до услуг и товаров длительного пользования.

Одним из факторов повышенного инфляционного давления стало увеличения стоимости морских перевозок. Индекс HARPEX Shipping Index отслеживает еженедельные изменения тарифов на контейнерные перевозки для восьми классов контейнерных судов. За прошедшую неделю (со 2 по 8 августа) индекс подскочил еще на 7,5%, за месяц — почти на 32%.

В США инфляционные ожидания потребителей (по данным ФРБ Нью-Йорка) за июль тоже увеличились. Ожидания на ближайший год составляют почти 5%, на три года выросли до 3,7%.

Самые пессимистичные американцы ждут инфляцию 8,5% на год, на три года их оценки подскочили с 7% до 8% — это рекорд. Сами ожидания повышенной инфляции становятся более устойчивыми.

Что касается наших данных, то инфляция июне продолжила рост: 6,5% с начала года — это максимальное значение с 2016 года. В июле ситуация немного стабилизировалась.

К примеру, за неделю квадратный метр московский недвижимости снова подорожал и теперь стоит 236,7 тыс. руб. (+0.3% за неделю), с начала года рост цены составил порядка 15%. Средняя цены за четыре недели выросла почти 26% г/г.

Ожидания населения по инфляции на максимумы (13,4%), оценка текущей инфляции 16,5%. У компаний ожидания выше максимумов 2014 года.

Июнь в российской банковской системе не принес изменений. Средства населения в рублях за месяц выросли в банковской системе на 22 млрд руб. (с 25.645 млрд руб. до 25.667 млрд руб.) — это в три раза меньше, чем начисленные проценты за месяц по депозитам. Де-факто это отток из депозитов в рублях.

Многомесячная тенденция на сокращение срочных депозитов продолжилась (-152 млрд руб. за месяц), а на текущие счета пришло (+174 млрд руб.).

Зато на валютные счета немного денег в июне принесли (+$1,1 млрд), но и здесь срочные счета сократились (-$0.5 млрд), а текущие выросли (+$1,6 млрд). Повышения ставок не до сих пор не хватало, чтобы как-то изменить тенденции.

Сейчас вступают дополнительные ограничения со стороны ЦБ по кредитованию населения, уже пересмотрена программа льготной ипотеки. Вкупе с повышением ставок приведет к ограничению выдачи кредитов.

Текущее резкое повышение ставки Центробанком должно увеличить депозитную активность. С учетом роста инфляции основные ожидания экспертов — рост ключевой ставки до 7,5−8%.

Потому крупные банки стали возвращать ставки по депозитам к доковидным уровням. Регулятор в своем сообщении отметил, что требуется создать условия для повышения склонности к сбережениям, рост ставок позволит восстановить спрос на рублевые депозиты.

Ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 10 сентября. Если инфляция (с учетом внешнего давления) продолжит рост, очевидно очередное повышение ставки (скорее всего на 0,5%), что должно привести к увеличению ставок по рублевым депозитам.

Поэтому пристальное сейчас уделено именно инфляции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года ставки по депозитам в крупных российских банках начали резко расти и фактически вернулись к уровню до пандемии коронавируса, следует из данных аналитической компании Frank RG.

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