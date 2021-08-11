Ташкент, 11 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Художники-иллюстраторы узбекистанской компании выступили с предложением запечатлеть для истории результаты узбекистанских спортсменов в олимпиаде в Токио с помощью муралов на боковых стенах ташкентских многоэтажек. Об этом сообщает популярная в Узбекистане интернет-группа Уят.uz.

Флаг Узбекистана

«Инициаторы проекта считают, что данные будущие работы станут своего рода памятником и данью уважения нелёгкому труду спортсменов, тренеров и ярким подарком к 30-летию Независимости страны», говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, по итогам Олимпиады, узбекистанские спортсмены завоевали три золота — бокс, тхэквондо и тяжелая атлетика и две бронзы — вольная борьба и дзюдо.

За пределами аэропорта, а также вдоль трассы, по которой проезжали олимпийцы, поприветствовать спортсменов пришли тысячи людей.

Медалисты турнира получат крупные денежные вознаграждения. За золотую медаль спортсменам вручат 200 тысяч долларов, за бронзовую награду — 50 тысяч.

Кроме того, медалистам подарят от имени президента страны Шавката Мирзиёева внедорожники Chevrolet Tahoe.