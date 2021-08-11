Макрон призвал вакцинироваться всех жителей Франции
Париж, 11 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Во Франции от COVID-19 должны вакцинироваться все жители, которые могут это сделать. Об этом 11 августа в ходе внеочередного заседания Совета по обороне заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, во Франции необходимо выполнить план в 50 млн вакцинированных хотя бы одной дозой до конца августа. «Мы на правильном пути, поскольку 37,8 млн французов уже полностью вакцинированы», добавил он.
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Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции намерены до конца августа провести вакцинацию от коронавируса всех беженцев и лиц, запрашивающих политического убежища в стране.
В минздраве республики отметили, что вакцинация данных категорий граждан обеспечивается хуже всего из-за языкового барьера и отсутствия необходимого оборудования в миграционных центрах.