Париж, 11 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Во Франции от COVID-19 должны вакцинироваться все жители, которые могут это сделать. Об этом 11 августа в ходе внеочередного заседания Совета по обороне заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Мы сознаем сложность вводимых ограничений, но не имеем другого выбора. Все французы, которые могут, должны вакцинироваться», — сказал Макрон, выступая по видеосвязи.

По его словам, во Франции необходимо выполнить план в 50 млн вакцинированных хотя бы одной дозой до конца августа. «Мы на правильном пути, поскольку 37,8 млн французов уже полностью вакцинированы», добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции намерены до конца августа провести вакцинацию от коронавируса всех беженцев и лиц, запрашивающих политического убежища в стране.

В минздраве республики отметили, что вакцинация данных категорий граждан обеспечивается хуже всего из-за языкового барьера и отсутствия необходимого оборудования в миграционных центрах.