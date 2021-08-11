Приштина, , 14:57 — REGNUM Международные Силы для Косово (KFOR) в конце августа и начале сентября планируют проведение военных учений, из-за чего на территории южного сербского края временно будет увеличено количество подразделений и военных. Об этом сообщило командование KFOR 11 августа.

KFOR. Косово Georgia National Guard

В сообщении подчеркивается, что в учениях примут участие дополнительные запасные военные подразделения из стран НАТО, таких, как Албания, Болгария, Греция, Италия, Румыния, Турция и Великобритания. Военнослужащие из перечисленных стран прибудут в Косово до конца августа, а инфраструктуру, необходимую для их размещения, подготовит небольшой британский контингент, который приедет в Косово 13 августа, передает телеканал РТС.

Учения пройдут с 30 августа по 8 сентября. В ходе учений будут отработаны действия в случае массовых беспорядков и операции, связанные с обеспечением свободы передвижения.

KFOR предупредил местное население о том, что в указанный период граждане Косово могут заметить усиленное передвижение военного транспорта.

Напомним, что международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово и Метохии были созданы в соответствии с резолюцией СБ ООН и вошли на территорию южного сербского края в июне 1999 года.