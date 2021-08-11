Махачкала, 11 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки 23 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число случаев летального исхода достигло в регионе 1925 человек. Как отмечено 11 августа на федеральном портале официальной информации о распространении коронавируса, за последние недели в Дагестане резко выросло число умерших ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По показателю смертности регион приближается к Ставропольскому краю, в котором, по данным на 11 августа, скончались 1986 жителей.

Всего в Дагестане за все время пандемии стали носителями коронавируса 43 916 человек, в том числе 1999 — за прошедший день. Сумели справиться с болезнью 39 178 пациентов (+189 — за последние сутки).