Сеул, 11 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Восемь из десяти жителей Южной Кореи считают, что стоимость обучения в колледжах завышена и её необходимо снизить как минимум вдвое. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Христианской ассоциации молодежи (YMCA).

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Согласно результатам опроса, проведённого с 23 по 30 июля среди 1000 человек по всей стране, 83,9% респондентов считают, что стоимость обучения в колледжах страны завышена. Лишь 14% участников опроса считают стоимость приемлемой, а 2,1% — низкой.

Кроме того, 79,7% опрошенных выступают за снижение стоимости обучения, 14% — за заморозку на текущем уровне, 1,4% — к повышению стоимости. Ещё 4,9% респондентов призывают к бесплатному обучению.

Среди причин понижения стоимости обучения респонденты отметили: снижение финансовой нагрузки домохозяйств, реализация основных прав человека, устранение элитарности.