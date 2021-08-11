Уфа, 11 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Тонущего туриста спас боец ОМОН Росгвардии в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

Сообщается, что сотрудник ОМОН находился в своем доме, расположенном рядом с рекой Белая. В какой-то момент он услышал крики о помощи, выбежал из дома и заметил на середине реки Белой тонущего человека.

Боец сел в свою лодку, добрался до утопающего и затащил его на борт.

«Доставив спасённого гражданина на берег, омоновец отвел его к себе домой и напоил горячим чаем. Как выяснилось, пострадавший был туристом, который решил с вещами вплавь переправиться на другой берег реки. Мужчина начал тонуть из-за судороги в ноге», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пятиклассники спасли тонущего мальчика.