В Башкирии боец ОМОН спас тонущего в реке туриста
Уфа, 11 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Тонущего туриста спас боец ОМОН Росгвардии в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.
Сообщается, что сотрудник ОМОН находился в своем доме, расположенном рядом с рекой Белая. В какой-то момент он услышал крики о помощи, выбежал из дома и заметил на середине реки Белой тонущего человека.
Боец сел в свою лодку, добрался до утопающего и затащил его на борт.
«Доставив спасённого гражданина на берег, омоновец отвел его к себе домой и напоил горячим чаем. Как выяснилось, пострадавший был туристом, который решил с вещами вплавь переправиться на другой берег реки. Мужчина начал тонуть из-за судороги в ноге», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пятиклассники спасли тонущего мальчика.