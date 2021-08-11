Москва, 11 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Способы, как избежать мошенничества при покупке автомобиля, назвали эксперты в интервью агентству «Автостат».

Talleresterol.es Продажа авто

Так, директор компании «ОКДилер» Владимир Семаков советует меньше внимания обращать на «уникальные» предложения при покупке машины, а спокойно изучить все предложения. Семаков обращает внимание на то, что цена авто на официальном сайте дилера может отличаться от рекомендованной стоимости от автопроизводителя.

Кроме того, по его словам, нужно изучать дополнительные условия, выставленные продавцом, при продаже машины в виде трейд-ин. В договоре, предупреждает Семаков, могут быть прописаны кабальные условия.

Директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов также отметил, что существует вероятность столкнуться с мошенничеством при приобретении машины по трейд-ин. При внимательном изучении договора можно обнаружить, что цена автомобиля завышена.

При возникновении проблем Рязанов советует обратиться к автопроизводителю, в суд или Роспотребнадзор.

Ранее эксперт рассказал, что подорожание машин на авторынке России приведет к тому, что вырастет спрос на подержанные автомобили.

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