Кишинёв, 11 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Группа пожарных, прибывших из Молдавии в Грецию помогать бороться с лесными пожарами, приступила с работе. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии.

(сс) skeeze Лес в огне

«Сотрудники инспектората провели разведку местности и установили, что разрушительные пожары уничтожили на больших площадях леса, автомобили, также сгорели антенны GSM на некоторых участках», — говорится в сообщении.

По данным ГИЧС, молдавские пожарные работают в две смены по шесть часов. Вместе с ними пожар тушат спасатели из Румынии. Штаб огнеборцев расположен рядом с деревней Прокопион в Центральной Греции.

Напомним, 9 августа из Молдавии в Грецию на помощь отправили 25 человек и четыре пожарных машины.