Вашингтон, 11 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Фотография исполнителя Slava Marlow (настоящее имя — Артём Готлиб) появится на страницах «первого мирового выпуска» журнала GQ. Об этом издание сообщило в официальном Instagram-аккаунте.

(сс) Eric Nopanen Музыка

https://www.instagram.com/p/CSZDqtOL_Gj/

«В первом мировом выпуске журнала GQ каждое из 21 изданий номинировало местного артиста из разных жанров, чтобы показать нам, кто формирует дух времени и определяет звуки завтрашнего дня», — говорится в подписи к публикации. Кроме российского исполнителя в выпуске появятся артисты из Германии, Италии, Индии, Мексики и других стран.

Ранее Slava Marlow представил ремикс на песню Николая Баскова и Таисии Повалий «Ты далеко». Припев его версии композиции «завирусился» в TikTok, после чего исполнитель решил выпустить полноценный трек.