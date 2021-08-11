Варшава, 11 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. 11 августа в Польше начались масштабные проверки водителей сотрудниками дорожных патрулей. Об этом сообщил комиссар Дорожной инспекции Главного управления полиции Польши Роберт Апас журналистам Onet.pl.

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«Усиление контроля за безопасностью на дорогах вызвано тем, что в прошлом месяце были изменены правила дорожного движения, призванные повысить безопасность на дорогах, а также тем, что скоро начнется новый учебный год, в связи с чем водители должны быть максимально внимательными на пешеходных переходах. Акция продлится несколько месяцев», — сообщил Апас.

Сотрудник полиции также сообщил, что проверка на дорогах будет носить «каскадный» характер. Он уточнил, что дорожные патрули будут располагаться на небольших расстояниях друг от друга. «Это позволит проверить, как водители соблюдают правила дорожного движения сразу после того, как проедут дорожных инспекторов полиции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с недавнего времени в Польше действуют новые правила дорожного движения: водитель в стране должен уступить дорогу пешеходу еще до того, как он ступит на пешеходный переход. Пешеходам, переходящим дорогу, в свою очередь, запрещено пользоваться мобильными телефонами или другими устройствами, которые могут отвлекать их внимание.