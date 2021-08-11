Москва, 11 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Скидка на транспортный налог за безопасное вождение — это ложный путь увода темы в сторону, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Опасная езда

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) ранее предложил снизить сумму обязательного платежа на 50% для автовладельцев, которые совершили за год не более трех незначительных нарушений ПДД. При этом штраф за каждое не должен превышать 1,5 тыс. рублей.

Лысаков напомнил, что «правительство, предложив поднять стоимость акцизов на топливо на 3 рубля, обещало отменить транспортный налог, но, сделали как всегда, и стоимость топлива подняли на 3 рубля, и транспортный налог оставили».

"Принцип исчисления транспортного налога, принятый во многих странах мира, социально справедлив и основывается на том, что если ездишь, то платишь. Больше ездишь — больше платишь. Больше движок есть — больше платишь. Не ездишь — не платишь», — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

Кроме этого, экономятся бюджетные средства на почтовую рассылку, работу фискальных органов, судебные издержки и так далее, да и собираемость 100%, ведь в каждый литр топлива налог уже включен, добавил он.

«Увы, правительство РФ исходило и исходит из своего принципа: зачем отменять транспортный налог, когда можно получать акцизы и налоги с топлива (а там их в цене — до 60−70%) и транспортный налог одновременно? Вот такая арифметика. А то, что предложили коллеги — это перевод стрелок с больной головы на здоровую и совершенно ложный путь увода темы в сторону, на мой взгляд», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ГИБДД РФ Михаил Черников рассказал о предложении проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО.

В апреле 2021 года законопроект, предполагающий освобождение владельцев автомобилей от уплаты транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Изначально планировалось, что акцизы на топливо заменят транспортный налог, но потом чиновники через депутатов «Единой России» стали блокировать решение этого вопроса, отметил лидер фракции Сергей Миронов.