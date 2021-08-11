Москва, 11 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Главным драйвером повышения ставок по депозитам в банках стало повышение ключевой ставки ЦБ РФ, соответственно сказавшееся на стоимости привлечения средств для банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Банк

«Но при этом и инфляция, даже официальная, которая значительно ниже воспринимаемой, также в 2021 году существенно возросла. Так что банковские депозиты остаются для населения низко привлекательными.

Видимо, тенденция роста количества российских граждан, предпочитающих для сбережений, особенно долгосрочных, инструменты фондового рынка, в первую очередь, конечно, облигации, которая наблюдалась в последние годы, сохранится.

Количество частных инвесторов в стране за несколько лет выросло с 1 млн до 15 млн, и главным драйвером тут выступил фактор низких ставок по депозитам.

С учетом налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам вложения в ценные бумаги выглядят существенно более интересными.

Но банки, видимо, не настолько заинтересованы в привлечении средств вкладчиков, так что ставки по вкладам начали повышать только после начала цикла повышения ключевой ставки Центробанка РФ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 450 вкладов в 54 банках России ставка по депозитам вернулась на уровень до пандемии коронавируса, приводит данные анализа компания Frank RG.

Читайте также: Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню