Кострома, 11 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Жители разных районов Костромы недовольны запахом воды, текущей из кранов. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Вода

«На улице Калиновской из холодного крана течёт вонючая вода, невозможно даже поднести к носу», — пожаловалась в группе «ЧП Кострома» Юлия Комиссарова.

«На Ивановской улице тоже пахнет медикаментами или тиной. В соседних домах то же самое», — согласилась с ней Надежда Шлыкова .

«На улице Новый Быт аналогично. Приглашаю надзорные органы на чай. Считаю что людям должны сделать перерасчет за потребление воды», — Наталья Степанова

Как пояснили специалисты муниципального предприятия «Костромагорводоканал», неприятный запах у воды появился из-за цветения Волги в жару. Водоросли могли попасть в водозабор. По утверждению заведующей лаборатории водоканала ЕленыБорониной, микробиологические и химические показатели воды не превышены. Её можно пить и употреблять для приготовления пищи.

«Микробиологические и химические показатели воды остаются в норме. Просто сменился характер запаха. Вода безопасна для употребления и соответствует всем санитарным правилам и нормам. Для избавления от запаха рекомендуется пропустить воду через питьевой угольный фильтр».

Чтобы исправить ситуацию специалисты промывают сети водоснабжения и очистные фильтры на станции. Полностью избавить воду от постороннего запаха планируют к 18 часам 11 августа.