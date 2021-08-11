Тюмень, 11 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Тюменской области среди детей заболеваемость COVID-19 возросла на 8%. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Большинство случаев зарегистрировано у детей до шести лет. По социальному статусу среди заболевших больше всего пенсионеров 33%, работающее население — 32%, неработающие — 22%.

Более всего вероятность заразиться новой коронавирусной инфекцией существует в Тюмени. Здесь зарегистрировано 73% случаев заболеваемость COVID-19 по области, на втором месте Тюменский район, на третьем — Ялуторовск.