Обнинск, Калужская область, 11 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Правоохранителями Обнинска Калужской области установлено, что в целях получения незаконного дохода 23-летний неработающий местный житель весной и летом 2021 года осуществлял сбыт наркотических средств на территории города путем тайниковых закладок, наркотики сбытчик заказывал в сети интернет, сообщили 11 августа корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Подозреваемый был задержан при очередной попытке сбыта, из незаконного оборота изъято более 5 кг наркотиков. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет или пожизненным лишением свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.