Пермь, 11 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили ещё 478 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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30 новых пациентов госпитализированы. Ещё 448 лечатся дома.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 78 264 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 68 814 человек.