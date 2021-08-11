Степанакерт, 11 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Трое сапёров фонда «Центр гуманитарного разминирования», работавших возле села Нор Шен в Нагорном Карабахе, 11 августа были ранены взрывом кассетной бомбы. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

Mil.ru Взрыв мины

Сообщается, что состояние здоровья одного из раненых медики оценили как стабильно тяжёлое. Его на скорой помощи доставили в областную клинику в Мартуни.

Двух других сапёров, как сообщили в пресс-службе, разместили в Республиканском медицинском центре. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Напомним, в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года разгорелись боевые действия в результате наступления ВС Азербайджана. 10 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня. После боевых действий в районе остались неразорвавшиеся мины.