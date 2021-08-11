Венгрия, 11 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Полиция Венгрии задержала 35-летнего гражданина Сербии, который в легковом автомобиле перевозил семерых нелегальных мигрантов. Об этом 11 августа сообщил сербский телеканал РТС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Легковую машину с немецкими номерами, которой управлял серб, полиция остановила неподалёку от города Байя. В машине, кроме водителя, находилось еще семь мигрантов, которые заявили о том, что они являются гражданами Сирии.

Так как мигранты не смогли доказать, что на территории Венгрии они находятся легально, полиция сопроводила их до заграждения на венгерско-сербской границе. На гражданина Сербии было заведено уголовное дело о контрабанде людьми, за что ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, что количество мигрантов, которые пытаются нелегально проникнуть на территорию Венгрии для того, чтобы перебраться в Западную Европу, увеличивается изо дня в день. По данным МВД Венгрии, за последние сутки полицейские задержали 278 нелегальных мигрантов — больше всего в тех областях, которые граничат с Сербией.