Липецк, 11 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Липецкой области 11 августа подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Советский плакат: «В цехах и просторах полей врачи охраняют здоровье людей»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 42 тыс. 365 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 36 тыс. 200 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 298 — за последние сутки.

За весь период скончались 1238 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.