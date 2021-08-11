Волгоград, 11 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту обеспечения водой ненадлежащего качества жителей хутора Красный Пахарь в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

AVRS Вода

Районная жилищно-коммунальная служба как обеспечивающая подачу холодного водоснабжения организация обязана была контролировать качество поступающей к потребителям питьевой воды. Однако жители хутора неоднократно жаловались на качество воды, а эксперты областного центра гигиены и эпидемиологии подтвердили, что она не соответствует нормам — превышены показатели общего железа и хлорида.

Следователи изъяли необходимую для расследования документацию ресурсноснабжающей организации, допросили свидетелей из числа местных жителей, сотрудников администрации поселения и района, жилищно-коммунальной службы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».