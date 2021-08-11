Берлин, 11 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Запуск проекта «Северный поток — 2» позволит снизить волатильность цены на газ на рынке Европы, который находится под давлением высоких цен и низких запасов в хранилищах. Об этом 11 августа во время телеконференции с инвесторами заявил глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Читайте также: Завершение строительства газопровода «СП-2» «не за горами» — глава Uniper

«Мы полагаем, что операционный запуск «Северного потока — 2» в четвертом квартале 2021 года может помочь снизить текущее напряжение на рынке газа», — сказал он.

Маубах добавил, что аномально холодная зима сильно сказалась на ценах на газ на европейском рынке, которые с начала 2021 года выросли более чем в два раза.

«Этот и другие факторы привели к тому, что запасы газа в наших хранилищах оказались на уровне 66%, что пока ещё выше средних уровней за весь наблюдаемый период», — пояснил глава компании.

Также по теме: Nord Stream 2 выручит Европу: отопительный сезон будет предсказуемым

Как сообщало ИА REGNUM, глава Uniper Клаус-Дитер Маубах ранее заявил, что в последнее время немецкая компания Uniper получает позитивные сигналы по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2» от компании-оператора — Nord Stream 2 AG, что позволяет говорить о том, что окончание строительства данного трубопровода «не за горами».

Ранее эксперт по корпоративным коммуникациям, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода заявил, что запуск «Северного потока — 2», очевидно, произойдёт до декабря 2021 года. В этом случае, цены на газ могут стабилизироваться и немного снизиться, а отопительный сезон в северных странах ЕС будет предсказуемым, подчеркнул эксперт.