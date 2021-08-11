Уфа, 11 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за засухи в 40 муниципалитетах и одном городе в Башкирии. Соответствующее распоряжение глава республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Antranias Засуха

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Согласно документу, режим ЧС будет действовать до 28 августа в городе Кумертау, а также Абзелиловском, Баймакском, Бакалинском, Балтачевском, Белебеевском, Бижбулякском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Буздякском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Зианчуринском, Зилаирском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Краснокамском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мечетлинском, Мишкинском, Миякинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском, Шаранском и Янаульском районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 2021 году засуха и суховеи негативно повлияли на развитие сельскохозяйственных культур в Башкирии. В республике пострадали посевы 335 хозяйств.