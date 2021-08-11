Москва, 11 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2021 года автолюбители в России потратили на покупку новых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) 736,86 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

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За отчетный период жители России приобрели 29 468 кроссоверов Hyundai Creta на сумму 37,8 млрд рублей. С продажи 16 035 моделей Toyota RAV4 дилеры получили 37,7 млрд рублей. Также было продано 14 200 кроссоверов Volkswagen Tiguan на сумму 31 млрд рублей.

Кроме того, за январь — май 2021 года российские дилеры продали 3586 экземпляров Mercedes-Benz GLE на сумму 24 млрд рублей и 12 343 автомобилей KIA Sportage на сумму 23 млрд рублей.

Напомним, первое полугодие текущего года автолюбители в России потратили на покупку новых машин 1 трлн 531 млрд рублей.

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