Москва, , 14:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым планы реконструкции исторического центра города.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава государства предложил Развожаеву поговорить по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя, отметив, что уже многое сделано, но он хотел бы выслушать предложения по работе в исторической части города.

«Всё-таки с советских времен, еще даже в советское время, наверное, не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России», — отметил Путин.

«Очень многое сейчас делается благодаря вашим поручениям», — ответил Развожаев.

Говоря о решении по приведению в порядок центральной части города, губернатор отметил масштабное благоустройство общественных пространств Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Развожаев заявил, что в Севастополе на участке ул. Генерала Петрова — ул. Пожарова будет построена транспортная магистраль с тоннельным проходом.

Также проект включает реконструкцию участка и устройство кольцевого движения на пересечении улиц Пожарова и Карантинная. Запуск магистрали позволит разгрузить улицы Новороссийская, Адмирала Октябрьского, Площадь Восставших, Капитанская, Владимирского и Карантинная.