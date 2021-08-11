Путин обсудил с губернатором Севастополя планы реконструкции города
Москва, 11 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым планы реконструкции исторического центра города.
Глава государства предложил Развожаеву поговорить по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя, отметив, что уже многое сделано, но он хотел бы выслушать предложения по работе в исторической части города.
Говоря о решении по приведению в порядок центральной части города, губернатор отметил масштабное благоустройство общественных пространств Севастополя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Развожаев заявил, что в Севастополе на участке ул. Генерала Петрова — ул. Пожарова будет построена транспортная магистраль с тоннельным проходом.
Также проект включает реконструкцию участка и устройство кольцевого движения на пересечении улиц Пожарова и Карантинная. Запуск магистрали позволит разгрузить улицы Новороссийская, Адмирала Октябрьского, Площадь Восставших, Капитанская, Владимирского и Карантинная.