Новосибирск, , 14:30 — REGNUM Новосибирская область получила дополнительно из федерального бюджета миллиард рублей. На внеплановом совещании сегодня, 11 августа, губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Заксобрания региона и совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены эти средства.

Внеплановое совещание в правительстве Новосибирской области Nso.ru

«В конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, наш регион получил субсидию на поддержку нашего бюджета. Сумма приличная — миллиард рублей. Прописаны условия расходования этих средств: их нужно распределить быстро и на наиболее острые социальные задачи, которые есть в муниципалитетах Новосибирской области», — отметил Травников.

Он предложил депутатам озвучить предложения по выбору самых важных социальных задач, которые можно решить с помощью этих средств.

Первое направление — отсыпка дорог в частном секторе, считает депутат Заксобрания Дмитрий Козловский. Депутат Новосибирска Игорь Кудин в дополнение обозначил ещё одно актуальное направление — ремонт тротуаров в областной столице.

«Считаю эти предложения своевременными, — поддержал губернатор. — Если магистральные, основные дороги мы ремонтируем за счёт нацпроекта «Безопасные качественные дороги» или решений, таких, например, как мы приняли в июле о выделении Новосибирску дополнительно средств на текущий ремонт улиц, то отсыпка дорог в частном секторе и ремонт тротуаров «выпадают». Давайте через программу наказов, за счёт дополнительного источника финансирования это сделаем. Тем более, что все возможности для ведения работ есть: еще только начало августа, а их можно проводить до октября».

При этом важно, подчеркнул Травников, учесть аналогичные просьбы по отсыпке дорог частного сектора других городских округов, в частности, Бердска и Искитима.

Депутат Законодательного Собрания Валерий Ильенко предложил оперативно обеспечить мебелью и оборудованием новые школы. Финансирование данного направления из дополнительных средств также было одобрено.

Ещё один важный социальный вопрос, актуальный для всех районов Новосибирской области, — обеспечение служебным жильём в сёлах молодых специалистов — врачей, учителей. Финансирование данного направления нужно увеличить, уверен председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.

Губернатор напомнил, что в регионе была возобновлена программа строительства служебного жилья для молодых специалистов в сельской местности. Была обозначена чёткая позиция региональных властей: ежегодно на реализацию программы будет выделяться 150 млн рублей — а по возможности финансирование будут увеличивать — несмотря на любые сложности с бюджетом.

«Я с вами согласен, из этих дополнительных средств к тем 150 миллионам, что уже есть в программе, надо добавить ещё. Средства надо освоить уже в этом году и в стройку входить уже поздно. Поэтому в тех муниципалитетах, поселениях, где есть готовые квартиры, их надо выкупить и предоставить бюджетникам — это мы можем точно сделать», — поставил задачу губернатор.

Андрей Травников также поручил министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко подготовить срочное решение на заседание правительства Новосибирской области: чтобы оперативно довести средства на решение обозначенных вопросов до муниципалитетов — без софинансирования с их стороны.