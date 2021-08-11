Новосибирск, 11 августа 2021, 14:30 — REGNUM Новосибирская область получила дополнительно из федерального бюджета миллиард рублей. На внеплановом совещании сегодня, 11 августа, губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Заксобрания региона и совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены эти средства.
«В конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, наш регион получил субсидию на поддержку нашего бюджета. Сумма приличная — миллиард рублей. Прописаны условия расходования этих средств: их нужно распределить быстро и на наиболее острые социальные задачи, которые есть в муниципалитетах Новосибирской области», — отметил Травников.
Он предложил депутатам озвучить предложения по выбору самых важных социальных задач, которые можно решить с помощью этих средств.
Первое направление — отсыпка дорог в частном секторе, считает депутат Заксобрания Дмитрий Козловский. Депутат Новосибирска Игорь Кудин в дополнение обозначил ещё одно актуальное направление — ремонт тротуаров в областной столице.
«Считаю эти предложения своевременными, — поддержал губернатор. — Если магистральные, основные дороги мы ремонтируем за счёт нацпроекта «Безопасные качественные дороги» или решений, таких, например, как мы приняли в июле о выделении Новосибирску дополнительно средств на текущий ремонт улиц, то отсыпка дорог в частном секторе и ремонт тротуаров «выпадают». Давайте через программу наказов, за счёт дополнительного источника финансирования это сделаем. Тем более, что все возможности для ведения работ есть: еще только начало августа, а их можно проводить до октября».
При этом важно, подчеркнул Травников, учесть аналогичные просьбы по отсыпке дорог частного сектора других городских округов, в частности, Бердска и Искитима.
Депутат Законодательного Собрания Валерий Ильенко предложил оперативно обеспечить мебелью и оборудованием новые школы. Финансирование данного направления из дополнительных средств также было одобрено.
Ещё один важный социальный вопрос, актуальный для всех районов Новосибирской области, — обеспечение служебным жильём в сёлах молодых специалистов — врачей, учителей. Финансирование данного направления нужно увеличить, уверен председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.
Губернатор напомнил, что в регионе была возобновлена программа строительства служебного жилья для молодых специалистов в сельской местности. Была обозначена чёткая позиция региональных властей: ежегодно на реализацию программы будет выделяться 150 млн рублей — а по возможности финансирование будут увеличивать — несмотря на любые сложности с бюджетом.
«Я с вами согласен, из этих дополнительных средств к тем 150 миллионам, что уже есть в программе, надо добавить ещё. Средства надо освоить уже в этом году и в стройку входить уже поздно. Поэтому в тех муниципалитетах, поселениях, где есть готовые квартиры, их надо выкупить и предоставить бюджетникам — это мы можем точно сделать», — поставил задачу губернатор.
Андрей Травников также поручил министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко подготовить срочное решение на заседание правительства Новосибирской области: чтобы оперативно довести средства на решение обозначенных вопросов до муниципалитетов — без софинансирования с их стороны.