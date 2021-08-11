Казань, 11 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Татарии четверых местных жителей подозревают в убийстве, совершенном в 2001 году, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В октябре 2001 года 44-летний житель города Чебоксары выехал в Казань и не вернулся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Преступление длительное время оставалось нераскрытым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления четырех жителей города Казани, которые были задержаны.

Установлено, что потерпевший вместе со знакомым приехали в Казань, где в доме по улице Тихорецкой встретился с подозреваемыми и распивал с ними спиртные напитки. Между гостем и одним из подозреваемых возникла ссора. В результате злоумышленник избил потерпевшего, а затем мужчину вывезли в одно из садоводческих товариществ и застрелили, а тело закопали. Спустя два года, останки потерпевшего были изъяты и сожжены.

Трое мужчин вину полностью признали, четвертый от дачи показаний отказался. По решению суда его заключили под стражу. В отношении других фигурантов дела решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, заказное убийство 38-летнего предпринимателя из Великого Новгорода было совершено 14 марта 1997 года в подъезде одного из домов. Как установило следствие, убили его за отказ платить криминальным структурам за «крышевание» бизнеса. Спустя 24 года следователям совместно с коллегами из УМВД по Новгородской области удалось установить мотив, а также личности заказчика и исполнителей убийства.

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