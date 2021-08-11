Москва, 11 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Банк России 26 июля увеличил ключевую ставку до 6,5% годовых, в результате чего ее размер стал равняться темпам официальной инфляции. Для многих банков, в том числе и крупных, это послужило поводом для дальнейшего повышения ставок по вкладам, которое происходит уже с начала 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«В результате средний уровень ставок по вкладам вырос до 5,5−5,9% годовых, что сопоставимо с допандемийным уровнем.

Несмотря на то, что такой уровень ставок по вкладам полностью не перекрывает инфляцию, он позволит большинству банков стабилизировать ситуацию с ресурсной базой в виде вкладов.

Для многих клиентов банков такой уровень ставок является вполне достаточным, чтобы не искать альтернативных направлений инвестирования своих денежных средств, а оставить их на банковских вкладах.

Кроме того, ряд банков предлагают продукты с еще более высокой ставкой до 8%, что не только перекрывает текущий уровень инфляции, но и дает прирост реального капитала. Замедление темпов инфляции тоже дает повод для оптимизма в этом вопросе.

Таким образом, рост ставок по вкладам является положительным моментом для российской банковской системы, так как стабилизируя ресурсную базу, он создает возможность для ее дальнейшего успешного и стабильного функционирования и развития», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитической компании Frank RG, в августе 2021 года ставки по депозитам в крупных российских банках начали расти и вернулись к уровню до пандемии коронавируса.

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