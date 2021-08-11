Махачкала, 11 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Дагестане предстанет перед судом экс-глава Цунтинского района Шамиль Магомедов. Его обвиняют в получении взятки в размере около миллиона рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Напомним, Магомедов был задержан в апреле 2021 года при получении взятки в размере 980 тыс. рублей. Её передал бывшему чиновнику посредник в одном из ресторанов Махачкалы за покровительство двум бизнесменам.

Экс-глава Цунтинского района потребовал от руководителей компаний заплатить ему 1,25 млн рублей за полученные контракты на строительство трех школ, позже снизив сумму взятки до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, при получении взятки Магомедов был задержан. Позже его отстранили от должности главы Цунтинского района.

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