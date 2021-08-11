Солнечногорск, Московская область, 11 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на форуме «Территория смыслов» о своём отношении к службе и растолковал своё понимание патриотизма. О подробностях его выступления сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Служить Отечеству и быть патриотом, на мой взгляд, — это вещи неразделимые. Я служу не потому, что я должен постоянно подчеркивать и подтверждать, что я, вот, патриот своей страны. Нет, совсем не так. Я считаю, что наша страна самая хорошая. Я считаю, что наша страна нуждается в защите. Я считаю, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, как оно было на протяжении там ста лет или двухсот лет, не такое, какое оно есть в каких-то других странах — то, что мы наблюдаем, когда уже смешалось всё и никто не может понять — за что и за какие ценности», — рассказал Шойгу в ходе выступления на молодёжном форуме.

В качестве примеров патриотизма министр обороны привел виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, поэта Евгения Евтушенко и барда Булата Окуджаву. «Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел. И об этом его песни говорят. Поэтому служить и быть патриотом — это вещи неразделимые», — подчеркнул Шойгу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Шойгу назвал разложение общества в России серьезной внутренней угрозой, не менее страшной, чем угрозы внешние.