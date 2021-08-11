Шойгу рассказал о своём личном взгляде на патриотизм
Солнечногорск, Московская область, 11 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на форуме «Территория смыслов» о своём отношении к службе и растолковал своё понимание патриотизма. О подробностях его выступления сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
В качестве примеров патриотизма министр обороны привел виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, поэта Евгения Евтушенко и барда Булата Окуджаву. «Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел. И об этом его песни говорят. Поэтому служить и быть патриотом — это вещи неразделимые», — подчеркнул Шойгу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Шойгу назвал разложение общества в России серьезной внутренней угрозой, не менее страшной, чем угрозы внешние.