Сеул, 11 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Общий объём кредитования домохозяйств в Южной Корее продолжает расти. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, в июле 2021 года объём кредитования физлиц вырос на 9,73 трлн вон (~$8,39 млрд) по сравнению с июнем. Остаток непогашенных кредитов в стране составил 1 квдрлн и 40 трлн вон (~$897,6 млрд).

Объём ипотечных кредитов в стране вырос на 6,1 трлн вон (~$5,2 млрд), до 758,4 трлн вон (~$654,5 млрд), прочих кредитов — на 3,6 трлн вон (~$3,1 млрд), до 280,8 трлн вон (~$242,3 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на увеличение объёмов кредитования повлиял высокий спрос на жильё, инвестиции.

Кроме того, объём банковского корпоративного кредитования вырос на 11,3 трлн вон (~$9,7 млрд).