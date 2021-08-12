Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, предполагающий учет службы в армии в трудовом стаже для досрочного выхода на пенсию разработали парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. «Единая Россия» внесет сегодня такой законопроект», — сообщил Неверов.

Сейчас граждане имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин со стажем не менее 37-и лет, но не ранее 60 лет для мужчин и 55-и лет для женщин). При этом в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период — период нахождения на больничном.

«То есть гражданин, отслуживший срочную службу в армии и далее непрерывно работавший, находится в менее выгодном положении по сравнению с не служившим, хотя посвятил этот период почетному долгу — службе Родине», — отметил парламентарий.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно. По его словам, сроки службы солдат также нет смысла увеличивать из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.

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