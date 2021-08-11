Варшава, 11 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Иностранцы, проживающие в Польше, предпочитают селиться в Мазовецком, Велькопольском и Малопольском воеводствах. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Польши Якуб Дудяк журналистам Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мазовецкое воеводство — самое популярное. 132 тысячи иностранцев имеют здесь вид на жительство. Затем Малопольское воеводство — 60 тысяч человек и Великопольское воеводство — более 46 тысяч человек. Эти регионы примечательны тем, что они наиболее урбанизированы, там наиболее крупные города страны — Варшава, Краков и Познань», — сообщил Дудяк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное статистическое управление Польши обнародовало данные, что по состоянию на начало августа в Польше проживает около 500 тысяч иностранных граждан с видом на жительство. Большая часть из них (около 280 тысяч) являются гражданами Украины. На втором месте — граждане Белоруссии (их в Польше с видом на жительство проживает более 34 тысяч). На третьем месте оказались граждане Германии (около 20 тысяч человек).