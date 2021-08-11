Омск, 11 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. По состоянию на 11 августа в Омской области подтверждено 65 498 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 389 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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После COVID-19 выздоровел 47 571 человек, в том числе 299 — за последние сутки. Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё десять жителей Омской области. За весь период пандемии скончались 1804 омича.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Омской области выявили 387 носителей коронавируса, выздоровели 297 человек, скончались семь ковид-пациентов.