Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Ленинградской области заготовлено 50% кормов и собрано 40% урожая зерновых культур. Как сообщают 11 августа в пресс-службе областной администрации, урожайность — выше среднероссийской на 40%.

Lenobl.ru Сбор урожая в Ленобласти

В Ленинградской области зерновые убраны с площади 16,5 тыс. га (40% к плану), собрано 62,3 тыс. тонн, средняя урожайность — 37,8 ц/га. Рапса убрано 626 га (19%), собрано 1,927 тыс. тонн, урожайность — 31 ц/га. Картофель убран с площади 35 га (1%), собрано — 732 тонн, урожайность — 209 ц/га. Овощей убрано 62 га (4%), собрано — 1,4 тыс. тонн, урожайность — 229 ц/га.

Заготовлено 196 тыс. тонн кормовых единиц кормов (49%), из них 625 тыс. тонн силоса (57%), 103 тыс. тонн сенажа (63%), 56 тыс. тонн сена (90%), 20 тыс. тонн фуражного зерна (22%), 10,2 тыс. тонн зерносенажа (30%).

«Ленинградская область не будет применять штрафные санкции хозяйствам при невыполнении задания госпрограммы по погодным условиям этого года. Если будет возможно, рассмотрим вопрос увеличения финансирования», — уточнил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, лето 2021 года запомнится своими аномально жаркими и сухими июнем и июлем.