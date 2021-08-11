Социальные предприниматели Липецкой области получат гранты
Липецк, 11 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Липецкой области начался приём заявок на гранты для социальных предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщил глава области Игорь Артамонов.
Он подчеркнул, что документы будут принимать до 9 сентября 2021 года. Сумма гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Рассчитывать на грант могут бизнесмены, соответствующие определённым критериям: предприниматель должен быть включён в реестр социальных предприятий, ему необходимо пройти обучение в рамках обучающей или акселерационной программы по направлению социального предпринимательства, проведение которой организовано центром «Мой бизнес» или Корпорацией МСП в течение одного года до получения гранта, предприниматель должен реализовывать ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства.
Артамонов отметил, что результатом предоставления гранта должно стать осуществление деятельности в сфере социального предпринимательства и подтверждение статуса социального предприятия в течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта.
Средства выделяются в целях реализации регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области».