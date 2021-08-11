Липецк, 11 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Липецкой области начался приём заявок на гранты для социальных предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщил глава области Игорь Артамонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он подчеркнул, что документы будут принимать до 9 сентября 2021 года. Сумма гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Рассчитывать на грант могут бизнесмены, соответствующие определённым критериям: предприниматель должен быть включён в реестр социальных предприятий, ему необходимо пройти обучение в рамках обучающей или акселерационной программы по направлению социального предпринимательства, проведение которой организовано центром «Мой бизнес» или Корпорацией МСП в течение одного года до получения гранта, предприниматель должен реализовывать ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства.

Артамонов отметил, что результатом предоставления гранта должно стать осуществление деятельности в сфере социального предпринимательства и подтверждение статуса социального предприятия в течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта.

Средства выделяются в целях реализации регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области».

«Областная власть ведёт постоянный диалог с бизнесом. Мы регулярно встречаемся с социально активными предпринимателями, обсуждаем планы, идеи и предложения. Регион готов поддержать те проекты, которые будут направлены на улучшение качества жизни населения», — отметил Артамонов.