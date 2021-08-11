Москва, 11 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Москва стала лидером опроса о городе России, в котором жители страны хотели бы провести старость, сообщает 11 августа пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

В социологическом опросе, который проводили сервис «Работа.ру» и «СберНПФ», приняли участие 5 тыс. человек из всех регионов страны. Среди городов, в которых респонденты хотели бы провести старость, 16% ответов пришлось на Москву, 15% — на Санкт-Петербург. Третьим по популярности «пенсионным» городом стал Сочи — 12%. Также в первой пятёрке оказались Краснодар (6%) и Калининград (3%).

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, комментируя результаты исследования, обратил внимание, что 64% выбравших столицу уже являются москвичами.

«Московские пенсионеры получают региональные надбавки к пенсии и могут пользоваться большим количеством мер социальной поддержки, все это делает город комфортным для жизни старшего поколения москвичей», — сказал он.

Среди преимуществ столицы названы развитость инфраструктуры и высокий уровень социальных услуг.