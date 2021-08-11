Рязань, 11 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Рязанской области 11 августа подтверждено 124 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений скончались три пациента.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,34%. С начала пандемии в Рязанской области выявлено 36 525 носителей коронавируса. Справились с заболеванием 33 666 человек, из них 80 выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 843 пациента.