Челябинск, 11 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Челябинской области местный житель осуждён за преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Педофил

Гражданину вменили переписку сексуального характера. Её он вёл с помощью интернета в 2019—2020 годах. При этом ранее данный гражданин был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима. Также данному лицу предстоит пройти амбулаторное лечение у психиатра.