Москва, 11 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Для президента Белоруссии Александра Лукашенко не представляет никакого труда признать Крым регионом России. Об этом 11 августа заявил профессор МГИМО Олег Барабанов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Какой прок от такого союзника? Крым признать — символический шаг», — сказал эксперт.

По его словам, статус Крыма уже признают даже в западных странах, пусть и не объявляют об этом публично. Однако руководство Белоруссии, которую Россия считает своим союзником, до сих пор медлит с признанием полуострова территорией РФ.

«Это лицемерие, двуличие видно с каждым годом. И российские граждане задают вопрос, доколе мы будем платить миллиарды непонятно за что», — отметил Барабанов.