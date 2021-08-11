Москва, 27 мая, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Администрация президента России не разъясняет ситуации, подобные отмене рейса авиакомпании Air France Париж — Москва. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 27 мая журналистам.

Он отметил, что в Кремле знают о ситуации, но не занимаются контролем авиационного трафика. Разъяснения о произошедшем следует запросить у авиационных властей РФ.

Ранее в компании Air France сообщили, что отменили рейс AF1154 Париж — Москва по техническим причинам, которые связаны «с облётом белорусского воздушного пространства», а это требует нового одобрения от российских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг воздушного сообщения с Белоруссией обострилась после 23 мая, когда в Минске совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании Ryanair. На борту лайнера находился белорусский блогер Роман Протасевич, его задержали правоохранители.

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