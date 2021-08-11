Ташкент, 11 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В мечетях Узбекистана с 13 августа вводятся ограничения на пятничных молитвах для тех, кто не прошёл полный курс вакцинации. Об том сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Сообщается, что в мечетях страны, где служители не прошли полный курс вакцинации, запрещено проводить пятничные молитвы. Ограничения распространяются и на посетителей мечетей.

«В мечети для чтения пятничной молитвы будут впускать тех посетителей, у которых есть QR-код или сертификата о вакцинации от коронавируса (за исключением лиц с противопоказаниями по здоровью)», — говорится в сообщении минздрава.

По данным министерства, инициатива была принята комиссией по борьбе с коронавирусом совместно с Управлением мусульман Узбекистана. Исключения разрешается сделать только для тех служителей, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

Кроме того, во время пятничных молитв предписывается всем быть в масках и соблюдать дистанцию.

Стоит отметить, что в Узбекистане на днях планируется наладить производство вакцины от COVID-19 «Спутник V». Российская сторона уже дала положительный отзыв о пробной партии препарата.