Варшава, , 14:12 — REGNUM В течение последнего года — с августа 2020 года по текущее время — Польша выдала около 178 тысяч виз гражданам Белоруссии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире телеканала TVP Info.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала политического кризиса в Белоруссии в августе прошлого года от ее граждан резко возросло число запросов на визы. Мы понимаем, что многие люди хотят покинуть Белоруссию, потому что боятся преследования за свою политическую позицию. Мы, в свою очередь, поддерживаем белорусское гражданское общество, выдаем визы, в том числе гуманитарные. С помощью специальных программ помогаем в Польше обустроиться студентам и предпринимателям», — заявил дипломат.

Яблоньский сообщил, что из 178 тысяч виз 121 тысяча — это гуманитарные визы, выданные лицам, находящимся под угрозой репрессий.