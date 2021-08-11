Архангельск, 11 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Мэр Архангельска Дмитрий Морев инициировал процесс по созданию городского флага.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, глава города предложил собрать комиссию, которая утвердит положение конкурса на лучший эскиз флага.

Варианты создания зримого символа, который обозначил бы территориальную преемственность Архангельска, рассматривались с 2004 года. Однако ни один из эскизов флага не был утверждён.

«У города должен быть флаг. Свой символ есть у многих муниципальных образований. Предлагаю привлечь к конкурсу на создание эскиза флага как можно больше людей […] нужно подключить к конкурсу школы, высшие и профессиональные учебные заведения, научные сообщества, музейные и культурные центры. Для оценки этих эскизов будет создана экспертная комиссия», — заявил Морев.

В комиссию, которая займется разработкой положения конкурса, предложено включить представителей Общественного Совета, Гордумы, департамента градостроительства администрации Архангельска, научного сообщества.