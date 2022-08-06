Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Музей Эрмитаж выпустит серию экскурсий по своим залам в TikTok. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

«Музей приготовил серию познавательных прямых эфиров о своей истории, богатствах и тайнах», — говорят в пресс-службе. «Экскурсоводом на это время станет кот Сигизмунд — главный кот Эрмитажа. Сигизмунд впервые обретет настоящий голос и расскажет аудитории о легендарном музее», — рассказали представители соцсети.

Добавим, что прямые эфиры состоятся 11 августа, 13 августа и 17 августа 2021 года. В них кукла литературного героя книги «Эрмиты. Петербургская сказка» расскажет о парадных залах Эрмитажа, а также о художниках, чьи картины представлены в музее.